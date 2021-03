Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

565,60 EUR -0,30% (17.03.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,90 EUR -2,50% (17.03.2021, 15:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

678,18 USD +0,19% (17.03.2021, 15:39)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das wohl größte Sinnbild für den Abverkauf und die anschließende Erholung der Elektromobiltät-Branche in den letzten Tagen sei die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla. Seit ihrem Januar-Rekord sei das Papier des US-Konzerns im Tief um bis zu 40% abgesackt. Bei rund 560 USD hätten die "Schnäppchenjäger" wieder beherzt zugegriffen. Auch wenn die die Bewertung von Tesla nach wie vor extrem sportlich erscheine, würden die Themen Elektromobiltät, Software und Autonomes Fahren en vogue bleiben.Mehr noch: Im Februar habe Elon Musk erneut für Schlagzeilen gesorgt, als Tesla rund 1,5 Mrd. USD in die Digitalwährung Bitcoin investiert habe. Das Unternehmen wolle in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren.Sei der Hype nun vorbei? Für manch eine Firma und deren Anleger wäre der erste Jahresgewinn sicher ein Erfolg - doch nicht Tesla: Unter den Aktionären und Analysten dort überwiege der Unmut darüber, dass das Schlussquartal im vom Coronavirus geplagten Jahr 2020 nicht so gut verlaufen sei wie erhofft. Auch das vage Auslieferungsziel für 2021 hätten die Aktionäre Tesla übel genommen.Helfen solle die neue Fabrik in Deutschland: Musk halteweiter an seinen Plänen fest und wolle ab Juli in Grünheide bei Berlin produzieren. Zunächst sollten jährlich 500.000 Exemplare der Modelle 3 und Y dort angefertigt werden. Der Tesla-Chef wolle auf dem Gelände auch die weltgrößte Batteriefabrik errichten. Bisher produziere Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im kalifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut werde.Die Investition in Bitcoin habe Musk verteidigt. Er gelte als Verfechter von Kryptowährungen: Wenn herkömmliche Währungen mit negativen Realzinsen belegt seien, würde sich nur ein Narr nicht anderweitig umschauen, habe Musk geschrieben und damit erklärt, warum Kryptowährungen aus seiner Sicht traditionellen Währungen vorzuziehen seien.Bis Ende Januar sei die Tesla-Aktie von einem Hoch zum anderen geeilt. Am 25. Januar habe sie zeitweise sogar etwas mehr als 900 USD gekostet. Weiter bergauf sei es dann allerdings nicht mehr gegangen, denn seit Februar kenne der Kurs v.a. den Weg nach unten. Dabei habe die Aktie bis Anfang März 40% verloren, ehe es zuletzt wieder langsam etwas bergauf gegangen sei.Zuletzt habe die Tesla-Aktie etwas mehr als 670 USD gekostet und damit rund ein Fünftel weniger als Ende Januar. Dennoch: Tesla bleibe der First Mover in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Auch die Investition in die Kryptowährung Bitcoin spreche für die Weitsicht einerseits und auch die Risikobereitschaft des CEOS auf der anderen Seite. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: