Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,25 EUR -0,08% (12.04.2019, 14:27)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

268,42 USD -2,77% (11.04.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei die nächste Kehrtwende von Tesla-Chef Elon Musk: Kürzlich habe er angekündigt, Elektroautos der Firma sollten grundsätzlich nur noch online bestellbar sein. Zugleich habe er damals auch die Schließung vieler Tesla-Läden in Aussicht gestellt. Doch schon wenig später habe es geheißen, es sollten doch mehr Geschäfte bleiben als zunächst geplant.Der Elektroautobauer integriere nun zudem das Fahrassistenz-System Autopilot standardmäßig, was den Einstiegspreis ebenfalls erhöhe. Der günstigste Tesla, den man in den USA per Online-Konfigurator kaufen könne, sei somit das Model 3 in der Version Standard Plus für 39.500 Dollar vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen. Bisher habe die Variante 37.500 Dollar gekostet, und beim Buchen auch der Autopilot-Funktion wären noch einmal 3.000 Dollar fällig geworden.Das Unternehmen erkläre die Umstellung mit der Notwendigkeit, die Kosten zu optimieren und das Geschäft zu verschlanken. Tesla habe ursprünglich das Model 3 als Elektroauto zum Preis ab 35.000 Dollar angekündigt. Zunächst seien aber besser ausgerüstete teurere Versionen verkauft worden, um die hohen Kosten des langwierigen Produktionsanlaufs schneller einzuspielen. In Deutschland könne man die günstigste Version des Model 3 für 44.500 Euro bestellen.Tesla habe aber auch eine interessante Neuigkeit bei der Finanzierung zu bieten. Ab sofort werde der Elektroautobauer in den USA Leasing für das Model 3 anbieten. Nach Ablauf des Leasing würden die Fahrzeuge an Tesla zurückgehen, um dann mit ihnen einen eigenen Car-Sharing-Dienst aufzubauen.Die Leasing-Möglichkeit und die Car-Sharing-Ankündigung dürfte dem US-Titel heute Unterstützung verleihen. Derzeit sei die Tesla-Aktie noch immer in einem Abwärtstrend gefangen. Aus charttechnischer Sicht gelte es, diesen zu überwinden. Der nächste Widerstand warte bei gut 310 Dollar in Form der 200-Tage-Linie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:237,55 EUR -0,42% (12.04.2019, 14:18)