NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

811,19 USD -7,82% (11.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (12.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es wäre die Sensation des Jahres: Baue Apple tatsächlich ein eigenes Auto, was jüngste Hyundai-Spekulationen aus Korea nahelegen würden? Die von "Der Aktionär" kontaktierten Autoexperten seien darüber geteilter Meinung. Prof. Ferdinand Dudenhöffer: "Seit zehn Jahren wird darüber spekuliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies für Apple eine ernsthafte Alternative ist."Auch die Option, dass Apple für ein Autoprojekt Software für autonomes Fahren liefere, sei unwahrscheinlich. Hier habe Apple ähnlich wie bei eigener Batterietechnologie bisher wenig vorzuweisen. "Sicher hat man Software-Kompetenz, aber für autonomes Fahren braucht es mehr als nur Software-Kompetenz." Für Dudenhöffer gebe es allerdings eine denkbare Kooperation: "Apple liefert Infotainment-Software und arbeitet an einem Betriebssystem für autonomes Fahren."Dudenhöffer zeige sich derweil weiter begeistert von Tesla: "Der US-Elektroautobauer hat mittlerweile eine sehr hohe Gesamtfahrzeug-Kompetenz: Gute Reichweiten, effiziente Motoren und Rekuperation, Batterie-Knowhow und bald kommt die 4680 Zelle - ein großer Sprung."Es gebe aber auch Brancheninsider, die Apple und Hyundai den großen Wurf durchaus zutrauen würden. Ein Manager einer großen deutschen Autofirma schreibe dem "Aktionär": "Die Hinweise verdichten sich für mich eher, dass es eine Zusammenarbeit gibt."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:681,50 EUR +2,11% (12.01.2021, 14:30)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:683,00 EUR -1,04% (12.01.2021, 14:21)