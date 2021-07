XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (04.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Autobauer habe im zweiten Quartal zwar mehr als 200.000 Fahrzeuge verkauft, die hohen Erwartungen der Wall Street damit allerdings nicht erfüllen können. Für die kommenden Monate sehe es besser aus, verspreche Tesla, doch einem Analysten sei das ohnehin egal. Für ihn liege das Potenzial des US-Konzerns woanders.In einer Sum-of-the-parts-Rechnung komme Adam Jonas zwar auf ein Kursziel für die Tesla-Aktie von 900 USD. Das aus heutiger Sicht Brot-und-Butter-Geschäft des Unternehmens - der Verkauf von Autos - bringe es hierbei aber nur auf einen Wert von 358 USD je Aktie. Der Wert entspreche 39,7% des Gesamtwertes.Auf den ersten Blick möge Jonas' Beurteilung sehr konservativ erscheinen, zumal Tesla den Absatz in den letzten Jahren drastisch habe steigern können. Der Analyst von Morgan Stanley kalkuliere aber den hohen Anteil relativ günstiger Tesla-Modelle ein (Model 3, X), die hinsichtlich der Margen weniger attraktiv seien als die Luxusmodelle.Ohnehin blicke die Wall Street seit längerem auf Tesla als Softwareplattform mit darüber gestülpter Karosse. Das erscheine sinnvoller, denn die Over-the-air-Updates und in-Car-Angebote wie Spotify würden zeigen, was möglich sei, wenn Elon Musk hier das Angebot weiter nach oben fahre. Hinsichtlich Unterhaltung und Upgrades für die Autos (mehr Leistung, Autonomes Fahren, etc) schienen die Möglichkeiten, Besitzern zusätzliches Geld aus der Tasche zu leiern, unbegrenzt.Jonas kalkuliere bis 2030 mit einer Tesla-Flotte von 14,4 Mio. Fahrzeugen und einem jährlichen Umsatz je Kunde von 100 USD. Als Inklusive Risikopuffer (20%) komme er bei seiner Berechnung auf einen Wert der Sparte von 253 USD. Damit seo die Software auf dem besten Weg, der Hardware (die Autos) als wertvollstes Firmenasset den Rang abzulaufen. Die restlichen 289 USD würden auf Mobile-Dienste, Versicherungen, Energie und Auftragsfertigungen für andere Hersteller von Elektroautos entfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:572,20 EUR -0,02% (02.07.2021, 22:26)