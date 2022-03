Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

788,20 EUR -0,47% (03.03.2022, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

788,30 EUR +1,98% (03.03.2022, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

879,89 USD +1,80% (02.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Genehmigung der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin stehe unmittelbar bevor. Die Brandenburger Staatskanzlei habe am Donnerstag erklärt, das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für die Elektroauto- und die Batteriefabrik sei kurz vor dem Abschluss.Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur werde mit einem positiven Bescheid für Tesla gerechnet. Wie bei solchen Verfahren üblich gebe es aber Auflagen. Weil wegen der Größe der Fabrik mit einem sehr umfangreichen Bescheid gerechnet werde, würden auch zahlreiche Auflagen erwartet. Tesla habe das Werk - seine erste "Gigafactory" in Europa - über rund 20 vorzeitige Zulassungen errichtet. Das sei möglich, wenn mit einer positiven Entscheidung gerechnet werden könne.Die Brandenburger Staatskanzlei habe für Freitag (4. März) um 15.30 Uhr zu einer Pressekonferenz unter anderem mit Ministerpräsident Dietmar Woidke, Umweltminister Axel Vogel und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach nach Potsdam eingeladen. Dort solle über das Verfahren informiert werden.Tesla-Chef Elon Musk habe gehofft, schon im Sommer 2021 mit der Produktion starten zu können. Doch der Termin habe sich immer weiter verschoben. Ein Grund sei gewesen, dass das Unternehmen seinen Antrag zur Genehmigung um die Errichtung und den Betrieb einer Batteriefabrik ergänzt habe. Nachdem der aktualisierte Antrag vorgelegen habe, habe eine Erörterung Hunderter Einwände von Kritikern begonnen, die das Land nach Kritik von Umweltverbänden wegen einer Frist wiederholt habe.Die Aktie von Tesla habe vor Kurzem bis in den wichtigen Unterstützungsbereich bei 700 Dollar korrigiert. Dieser konnte aber erfolgreich verteidigt werden. Zuletzt habe sich das Papier wieder deutlich erholen und auch die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobern können, was als klares positives Signal gewertet werden könne.Langfristig bleibt das Papier weiter interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link