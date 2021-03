XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

562,00 EUR -3,68% (23.03.2021, 09:48)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

670,00 USD +2,31% (22.03.2021, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (23.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns befinde sich weiter im Höhenflug. Der neue Optimismus bei Tesla hänge insbesondere mit der bullishen Einschätzung der Investmentgesellschaft Ark Invest Management von Cathie Wood zusammen. Ark gehe davon aus, dass der Preis der Tesla-Aktie 2025 bei 3.000 USD liegen werde. Zudem erwarte man, dass das kalifornische Unternehmen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% innerhalb von fünf Jahren vollständig selbstfahrende Autos bauen werde. Das würde Teslas Ambitionen, einen Robotertaxis-Dienst anzubieten, einen großen Auftrieb verleihen.Die von Bloomberg befragten Analysten seien weniger optimistisch als Ark. Insgesamt würden 15 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, 14 zum Halten und 12 würden raten, die Aktie zu verkaufen. Das höchste Kursziel liege bei 1.200 USD. Das niedrigste bei 67 USD. Der durchschnittliche Zielkurs sei 634,38 USD und damit knapp 35 USD unterhalb des aktuellen Kurses.Auch aus charttechnischer Sicht sei bis zum Erreichen des Kursziels von Ark noch ein sehr langer und steiniger weg. Aktuell würden die Bullen mit dem zähen Widerstand an der 700-USD-Marke kämpfen. Gelinge der Ausbruch darüber, dann warte als nächste Hürde die 50-Tage-Linie bei 768,82 USD auf ihre Überwindung. Die nächsten übergeordneten Ziele wären dann die Horizontale an der psychologisch wichtigen Marke bei 800 USD und das Allzeithoch bei 900,40 USD.Die langfristigen Aussichten von Tesla würden intakt bleiben. Die Aktie sei aber mit einem KUV von 13 nicht günstig. Aus charttechnischer Sicht müsste nun der GD50 überwunden werden, damit die Aktie neue Kaufimpulse liefere. Anleger sollten investiert bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)

Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:566,90 EUR +1,47% (23.03.2021, 10:03)