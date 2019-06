Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

229,51 USD +1,99% (17.06.2019, 17:40)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Was wäre die Welt ohne die Kombination von Elon Musk und seinem Twitter-Account - auf jeden Fall sehr viel langweiliger. Für Schlagzeilen sorge der Tesla-Chef nun mit der Ankündigung, seinen Account zu löschen. Vorrausgegangen sei ein umstrittener Tweet von ihm, in dem er den Tesla-Gründer Martin Eberhard, der später vom Investor Musk aus der Firma gedrängt worden sei, mit den Worten angreife: "Tesla is alive in spite of Eberhard, but he seeks credit constantly & fools give it him." Frei übersetzt: Tesla sei am Leben nicht wegen, sondern trotz Eberhard und nur Narren würden ihm Verdienste anrechnen.Werde es künftig stiller um Elon Musk? Wohl kaum - tatsächlich gelöscht habe er seinen Account noch nicht, gut möglich, dass er seine Twitter-Pause bald wieder beende. Die Tesla-Aktie präsentiere sich derweil stark. Die Gegenbewegung sei noch intakt, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)Das vollständige Interview mit Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:204,70 EUR +1,71% (18.06.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:203,30 EUR +1,35% (18.06.2019, 17:52)