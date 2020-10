NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Dem US-Konzern sei erneut eine positive Überraschung gelungen. Die Quartalszahlen seien deutlich besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Obendrein sei es der fünfte Quartalsgewinn in Folge.Konkret habe Tesla in Q3 8,77 Mrd. USD eingenommen und damit die Schätzungen, die bei 8,26 Mrd. USD gelegen hätten, übertroffen. Beim Gewinn je Aktie seien die Prognosen der Bloomberg -Analysten sogar förmlich pulverisiert worden: Statt der erwarteten 0,55 USD Gewinn je Aktie habe man 0,76 USD einfahren können - fast 40% mehr als die Experten im Durchschnitt auf ihren Zetteln erwartet hätten.Das Unternehmen habe bereits Anfang Oktober berichtet, dass es im Laufe des Quartals 139.300 Fahrzeuge ausgeliefert habe - ein neuer Rekord für Tesla. In den ersten neun Monaten habe der US-Elektroautonbauer insgesamt bereits 318.950 Fahrzeuge verkauft. Aufgrund der v.a. in China weiter anziehenden Nachfrage könnte Tesla 2020 das zum Jahresanfang ausgegebene Auslieferungsziel von einer halben Million Fahrzeuge erreichen.Die Zahlen seien besser als erwartet. "Der Aktionär" bleibe deshalb weiterhin für Tesla optimistisch gestimmt und habe ein Einstiegs-Kauflimit bei 350 USD gesetzt. Für investierte Anleger gelte einfach: bequem im Cockpit sitzen bleiben und den Fahrtwind genießen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:372,05 EUR +4,42% (22.10.2020, 08:27)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:361,20 EUR +0,82% (21.10.2020, 17:35)