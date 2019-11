XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

320,75 EUR +1,70% (13.11.2019, 09:13)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

319,50 EUR +0,41% (13.11.2019, 09:29)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

349,93 USD (12.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla werde seine europäische Fabrik im Umland von Berlin bauen. Tesla-Chef Elon Musk habe das überraschend am Dienstagabend bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" von "Auto Bild" und "Bild am Sonntag" in Berlin verkündet. Die Aktie habe zuletzt enorm Boden gut gemacht. Wie viel Potenzial stecke noch im Papier des Elektroautobauers?Das neue Tesla-Werk solle in der Nähe des geplanten Hauptstadtflughafens BER entstehen. Die "Gigafactory" werde aller Voraussicht nach zunächst den künftigen Kompakt-SUV Model Y sowie auch Batterien und Antriebe bauen. "Wir werden definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen", habe Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag in Berlin in Anspielung auf die um Jahre verzögerte Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg gesagt.Tesla werde zudem ein Ingenieurs- und Designzentrum in Berlin ansiedeln, habe Musk gesagt. "Deutschland baut großartige Autos." Das sei einer der Gründe für die Standort-Entscheidung gewesen.Die Tesla-Fabrik in Deutschland solle nach bisherigen Angaben voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Musk habe in der Nacht zum Mittwoch getwittert, das Model Y solle das erste Fahrzeug aus dem Werk sein. Der Kompakt-SUV auf Basis des jetzigen Tesla-Hoffnungsträgers Model 3 könne nach Einschätzung von Experten zum meistverkauften Fahrzeug der Firma werden. Mit dem Model 3, das in Deutschland aktuell ab einem Preis von gut 44 000 Euro zu haben sei, wolle Tesla sich einen breiteren Markt erschließen.Die erste Gigafactory, die bisher nur Batterien produziere, habe Tesla in der Wüste im US-Bundesstaat Nevada gebaut. Erst vor kurzem sei in weniger als sechs Monaten eine Fabrik in China fertiggebaut worden. Dort sollten bis zu 150.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden, zunächst das Model 3, dann auch das Model Y.Teslas nächste Großprojekte würden bereits auf Hochtouren laufen. Der Aufbau der Fabrik in China verlaufe laut Elon Musk schneller als geplant.Die Tesla-Aktie bleibt eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Aus technischer Sicht laute das nächste Ziel 380 Dollar. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: