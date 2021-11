Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

997,80 EUR +0,31% (25.11.2021, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.001,80 EUR +0,22% (25.11.2021, 11:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.116,00 USD +0,63% (24.11.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei und bleibe der Trendsetter in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Gehe es nach Cathie Wood von ARK Invest, so hätte Apple mit dem Kauf von Tesla den Markt für fahrerlose Fahrzeuge dominieren können. Jedoch habe der Tech-Gigant seine Chance nicht genutzt...Apple hätte gute Chancen gehabt, Tesla zu schlucken, als der Elektroauto-Pionier große Schwierigkeiten mit dem Model 3 gehabt habe, so Cathie Wood im CNBC-Interview. "Das hätte Apples Markt sein sollen. Wir sind aber froh, dass sie es nicht getan haben", so Wood von ARK Invest.Denn dadurch wäre Wood eine hervorragende Investmentchance durch die Lappen gegangen. Die Fondsmanagerin sei schon lange von Überflieger Tesla überzeugt. Ihrer Einschätzung nach könnte die Aktie bis 2025 sogar Kurse von 3.000 Dollar erreichen.Wood habe im Interview ergänzt, dass sie "nichts Falsches" daran sehe, dass Musk Aktien verkaufe und Milliarden von Dollar an Steuern im Zusammenhang mit der Gewährung von Optionen bezahle.Doch die Börse störe das nicht besonders. Etliche Anleger hätten Elon Musks Aktienverkäufe genutzt, um einzusteigen. Allerdings sei die Volatilität aktuell hoch, sodass es auch technischer Sicht durchaus zum GAP-Close bei 910 Dollar kommen könne.Die Tesla-Aktie ist eine Halte-Position, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link