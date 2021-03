NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Pionier Tesla habe eine ganze Industrie revolutioniert - Tesla sei in einigen Bereichen das erklärte Vorbild für große Player wie BMW und VW. So würden jetzt immer mehr Hersteller wie VW Direkt-Software-Updates per Fernzugriff kopieren und sich mit Partnern wie NVIDIA bemühen, das digitale Gesamtsystem zu vereinfachen. Doch noch sei Tesla im Bereich Software "Jahre voraus", wie die Analysten von UBS jetzt noch einmal unterstreichen würden.Aber es gebe einiges, was die klassischen Hersteller - die längst auch die Roboterfertigung perfektioniert hätten - besser können. Dazu zähle die Skalierung in der Produktion und die Mehrmarkenstrategie. UBS zufolge habe VW die "beste Massenmarkt-EV-Plattform" der Welt. Die Skalierung sei "exzellent". Einerseits habe man Vorteile im Einkauf von Komponenten, da der Konzern insgesamt für über zehn Millionen Fahrzeuge motorunabhängig Sitze oder Scheibenwischer einkaufen könne und andererseits setze man einfach auf die gleiche Plattform Elektroautos von Audi, VW, Skoda oder Seat.VW gebe Gas. Neue Zahlen würden zeigen: Im Februar sei im Elektrovorzeigeland Norwegen der Audi e-Tron mit 618 Einheiten fast doppelt so viel verkauft worden wie das Tesla Model 3 (334). UBS glaube: Mit 1,6 Millionen E-Auto-Verkäufen toppe der VW-Konzern schon 2023 Tesla (1,5 Millionen). Auch neue Daten aus den USA würden zeigen: Der Ford Mach-E habe dafür gesorgt, dass im Februar der E-Automarktanteil von Tesla in den USA von 81 Prozent auf nun 69 Prozent gefallen sei.Problem für die Wachstumsstory von Tesla: Die US-Amerikaner würden ihren weltweiten E-Marktanteil bis 2025 auf 14 Prozent mehr als halbieren und VW auf 16 Prozent rund verdoppeln. Denn VW wolle in Europa 2030 schon 70 Prozent seiner Autos vollelektrisch verkaufen - und eine "Accelerate"-Initiative starten, um auch beim Thema Software aufzuholen. (Analyse vom 08.03.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:488,85 EUR -2,50% (08.03.2021, 13:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:490,35 EUR +5,35% (08.03.2021, 13:25)