XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

571,00 EUR -0,30% (05.07.2021, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

678,90 USD +0,14% (02.07.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz Verzögerungen beim Bau der E-Auto-Fabrik von Tesla rechne Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) noch für dieses Jahr mit dem Start der Produktion in Grünheide. "Ich habe die Hoffnung, dass das erste Auto, das vom Band läuft, das Geburtsjahr 2021 haben wird", habe Steinbach dem "Handelsblatt" (Montag) gesagt.Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung fehle noch wegen der Corona-Pandemie, einer Anhörung von Kritikern des Projekts und des erweiterten Bauantrags mit Batteriefabrik. Tesla habe ursprünglich im Juli 2021 beginnen wollen und plane die Inbetriebnahme der Autofabrik bei Berlin nun für Ende dieses Jahres. Dort sollten mindestens 100.000 E-Autos p.a. gefertigt werden.Steinbach sehe das Projekt als Vorbild für andere Firmen. "Wir verhandeln derzeit mit mehreren potenziellen Investoren." Das seien alles ausländische Unternehmen. Er habe dazu aufgerufen, nach Abschluss des Tesla-Verfahrens das Planungs- und Genehmigungsrecht in Deutschland zu prüfen - mit dem Bund. "Wir sind, was die Anwendung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und die damit verbundenen Genehmigungsverfahren betrifft, vielleicht in einem Tunnel der Betriebsblindheit und sehen möglicherweise nicht die Punkte, die einer Modernisierung und Entbürokratisierung bedürfen." Tesla habe im April das Genehmigungsverfahren für sein Werk kritisiert.Der Bau sei trotz fehlender abschließender Genehmigung durch das Land Brandenburg weit fortgeschritten. Naturschützer und Anwohner würden mit der Fabrik negative Konsequenzen für die Umwelt befürchten. Der Wirtschaftsminister habe die Kritik von Umweltverbänden wegen vorzeitiger Genehmigungen zurückgewiesen. "Die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben Vorabzulassungen", habe Steinbach gesagt. Die Naturschutzverbände Grüne Liga und Naturschutzbund Nabu in Brandenburg würden rechtlich gegen eine vorzeitige Teilzulassung vorgehen.Die Entwicklung bei Tesla bleibe spannend und würden die Analysten recht behalten, könnte die Gewinndynamik dank der Erträge im margenstarken Software-Geschäft stark steigen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,80 EUR -0,24% (05.07.2021, 14:57)