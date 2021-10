Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

678,90 EUR +0,01% (11.10.2021, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

679,20 EUR +0,10% (11.10.2021, 13:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

785,49 USD -1,02% (08.10.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (11.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef, Elon Musk, drücke aufs Gas. Spätestens im Dezember wolle der Tesla-Chef in Deutschland die ersten Elektroautos für Europa produzieren. Dies habe der Firmenchef am Samstag bei einem Tag der offenen Tür in seinem ersten europäischen Werk in Grünheide bei Berlin angekündigt. Morgan Stanley sehe in Tesla nach wie vor einen Profiteur der Energiewende.Elon Musk habe die sogenannte Giga Factory Ende 2019 angekündigt und in weniger als zwei Jahren errichtet. Dort sollten künftig etwa 12.000 Mitarbeiter bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr bauen. Dabei sollten nach Unternehmensangaben möglichst viele Teile an Ort und Stelle produziert werden, um von Zulieferern unabhängig zu werden.Bei einem Tag der offenen Tür in Tesla ersten europäischen Werk in Grünheide bei Berlin habe Musk für sein Projekt geworben. Teslas Mission sei ein möglichst schneller Übergang zu erneuerbaren Energien und Klimaschutz.Besucher mit vorbestellten Tickets hätten das Werk besichtigen und auch im Tesla Model Y Probe fahren können, das in Grünheide produziert werden solle. In der Fabrik würden bereits Roboter auf Fertigungsstraßen im Testbetrieb laufen.Das Autowerk vor den Toren Berlins gelte als eines der wichtigsten Industrieprojekte in Ostdeutschland. Die Errichtungskosten habe Musk ursprünglich auf 1,1 Milliarden Euro veranschlagt, aber zwischenzeitlich erklärt, das Budget werde überschritten. Für die Batteriefabrik stehe Tesla öffentliche Förderung in Aussicht, die nach Medienberichten ebenfalls 1,1 Milliarden Euro betragen könnte.Zuletzt habe die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für Tesla auf "neutral" mit einem Kursziel von 725 Dollar belassen. Der Tiefpunkt in der von Halbleiterknappheit geprägten Produktion sei aber vermutlich bereits erreicht und es sei angesichts starker Nachfrage Zeit, massiver auf Autowerte zu setzen. Tesla habe das Auslieferungsziel für 2021 wohl praktisch in der Tasche, so Analyst Patrick Hummel.Gehe es nach den Experten von Morgan Stanley, werde sich die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen in den kommenden Jahrzehnten noch weiter verschärfen - und vor diesem Hintergrund seien die potenziellen Investitionsmöglichkeiten für Dekarbonisierungstechnologien erneut in den Fokus gerückt."Die Investitionsmöglichkeiten zur Finanzierung der Energiewende in den USA sind beträchtlich, da bis 2030 insgesamt 1,2 Billionen US-Dollar erforderlich sind, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, wovon nach unserer Einschätzung 1,1 Billionen US-Dollar technisch machbar sind", so die Analysten von Morgan Stanley.Tesla sei die erste Wahl der Bank, wenn es um eine direkte Beteiligung an Automobilherstellern gehe, da das Unternehmen eine führende Position im Ökosystem der Elektrofahrzeuge einnehme. Das Kursziel der Experten laute 900 Dollar.Die letzten Auslieferungszahlen hätten erneut gezeigt: Tesla sei der Trendsetter der Branche und führend in den Bereichen Elektroautos, Software und autonomes Fahren. Darüber hinaus sei Tesla vor wenigen Wochen sogar unter die Stromanbieter gegangen und schicke sich an, die nächste Branche aufzumischen. Basis der neuen Geschäftsidee von Musk sei die Softwareplattform "Autobidder". "Dieses Bidding-System ist nur ein logischer Schritt in diese Richtung: Eigene Solarinstallationen, Battery-Packs, und nun ein "Uber/Airbnb für Strom und Energieressourcen", sage Zukunftsforscher und Buchautor, Mario Herger, gegenüber dem "Aktionär".Für die einen sei Tesla mit einem Börsenwert von umgerechnet 664 Milliarden Euro viel zu teuer, für die anderen - wie unter anderem Star-Investorin Cathie Wood von Ark Invest - sei Tesla nach wie vor ein Investment wert. Fakt sei: Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Trotz der aktuellen unruhigen Marktphase.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 11.10.2021)