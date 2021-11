NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (07.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zeit, Gewinne mitzunehmen? Tesla-Chef Elon Musk denke zumindest darüber nach und frage seine Twitter-Fans, ob sie es in Ordnung finden würden, wenn er 10% seiner Aktien verkaufe. Die Fragestellung des Multi-Milliardärs sei dabei geschickt gewählt: Er suggeriere, seine Motivation sei es, mit dem Verkauf eine Steuerzahlung auf Gewinne auszulösen und damit dem Staat etwas zukommen lassen.Die User-Reaktionen auf seine Umfrage, deren Ergebnis er befolgen wolle, seien entsprechend positiv. Musk habe zuletzt rund 20% an Tesla gehalten. Der Wert des Aktienpakets habe zuletzt bei deutlich über 200 Mrd. USD gelegen. Mache er nur mit 10% seiner Anteile Kasse, betrage der Verkaufserlös vor Steuern damit rund 20 Mrd. USD. Eine kurios hohe Zahl und "Entlohnung" für den Tesla-Chef, wenn man bedenke, dass der gesamte Tesla-Konzern im Jahr 2020 nach jahrelangen Verlusten "nur" 2,4 Mrd. USD eingefahren habe. 2021 werde ein Gesamtgewinn von 6,7 Mrd. USD erwartet.Sicher: Elon Musk habe Tesla zum Vorbild einer ganzen Branche und zur wertvollsten Autoaktie aller Zeiten gemacht - und seinen Anteil daran "verdient". Noch mehr Zustimmung würden seine Verkaufspläne jedoch sicherlich erhalten, wenn bis 2030 auch tatsächlich die weitere Vervielfachung des Absatzes und die erhofften fantastischen Gewinne mit Roboterautos gelingen würden, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2021)