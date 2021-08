XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

606,40 EUR +0,68% (12.08.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

722,25 USD +2,04% (12.08.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (13.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Langsam arbeite sich der Kurs der Tesla-Aktie wieder nach oben. Heute liege die Aktie zeitweise anderthalb Prozent im Plus. Damit Tesla auch langfristig erfolgreich sein könne, komme es unter anderem auf Fortschritte beim Bau der neuen Fabrik in Brandenburg an. Diesbezüglich sei der Tesla-Chef persönlich dieser Tage vor Ort.Elon Musk habe bei seinem Besuch in Deutschland nach Angaben der Brandenburger Landesregierung die Bedeutung eines Produktionsstarts in diesem Jahr betont. Musk habe deutlich gemacht, wie wichtig ihm die Einhaltung des engen Zeitplans sei, habe Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) heute gesagt. Außerdem habe Musk seine Bereitschaft erklärt, die Kommunikation am Standort der Fabrik in Grünheide zu intensivieren. Der Tesla-Chef habe sich am Mittwoch mit Steinbach und Ministerpräsident Dietmar Woidke getroffen, wie der Minister bei Twitter geschrieben habe. Das Treffen habe in Berlin stattgefunden.Tesla baue in Grünheide bei Berlin nahe dem Flughafen der Hauptstadt eine Autofabrik. Dort wolle das Unternehmen rund 500.000 Autos im Jahr bauen. Ursprünglich sollte die Produktion im Juli beginnen, inzwischen stehe aber das Jahresende als Termin im Raum. Die Verzögerung gehe unter anderem auf eine Ergänzung des Antrags auf Genehmigung zurück. In Grünheide solle auch eine Batteriefabrik entstehen. Die umweltrechtliche Genehmigung durch das Land Brandenburg stehe bisher aus.Wichtig für die weitere Entwicklung bei Tesla sei unter anderem auch, wie der Auto-Hersteller die Engpässe bei Chipherstellern verkrafte. Charttechnisch sei die Lage positiv: Der Ausbruch über die 700-Dollar-Marke sei gelungen. Seit der "Aktionär"-Wiederempfehlung habe der Tesla-Kurs rund 70 Prozent zugelegt.Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:614,10 EUR -0,23% (13.08.2021, 08:39)