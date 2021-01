XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.2021 könne das Jahr des Durchbruchs des fliegenden Autos bzw. der Passagierdrohne werden. Selbst Auto-Dino GM habe jetzt überraschend auf der CES ein Flug-Konzept vorgestellt. Die Nachricht sei etwas untergegangen, doch habe den Fokus auf diesen spannenden Bereich gelenkt. So rücke etwa immer mehr EHang ins Rampenlicht. Treiber für die Aktie seien mehrere Fortschritte bei Drohnen-Sightseeing-Projekten in China und ein Auftritt des Ehang-CFO im Bloomberg TV gewesen, wo er in "ein oder zwei Jahren" den Break-even in Aussicht stellt.EHang-Drohnen würden in Asien bereits fliegen, doch auch die großen Hersteller würden Potenzial in diesem Markt sehen. VW-Tochter Porsche habe 2019 mit Boeing eine entsprechende Kooperation gemeldet, und für 2025 zumindest erste Projekt-News in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellt.Nun stelle sich die Frage, ob und wann auch Tesla in dieses Rennen um das Flugauto der Zukunft einsteige? Dank der großen Fangemeiende würde alleine eine Ankündigung von Tesla, hier durchzustarten, zu einem Milliarden-Wertaufschlag auf die ohnehin schon hohe Marktkapitalisierung führen. Hypothetisches Rechenbeispiel: Alleine der Kauf eines Start-ups wie EHang (Wert aktuell: 3 Mrd. USD) könnte im Extremfall den Kurs von Tesla um 10% (um weitere 80 Mrd. USD) steigen lassen.Der US-Elektroautobauer halte sich aber noch bedeckt. Ein Analyst habe 2020 bei Twitter gefragt, wieso der Tesla-Chef von elektrischen Flugzeugen spreche, obwohl die nötige Batterie-Dichte von 400 Wh/kg noch nicht erreicht sei. Musk habe darauf geantwortet, dass es "wahrscheinlich schon in drei bis vier Jahren" soweit sei.Im Interview mit dem "Aktionär" habe Tesla-Deutschland-Chef Philipp Schröder 2015 gesagt: "Wenn es jemanden gibt, der prädestiniert ist, ein fliegendes Auto zu bauen, dann Elon. Er will mit Space X den Mars erobern, die Automobilwelt verändern und den Energiemarkt revolutionieren. Das fliegende Auto schreit doch förmlich nach Elon Musk."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link