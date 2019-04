Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Analysten seien nur Zahlenmenschen? Manchmal reiße es sie dennoch ein Stückchen mit und sie würden sich gerade emotional äußern. Nachdem Canaccord-Analyst Jed Dorsheimer bei einer Testfahrt an der Fremont-Tesla-Fabrik in den Sitz gepresst worden sei, sei er ausgestiegen und habe geschrieben: "Das neue 39.000-USD-Model 3 ist ein Quantensprung, was die Performance angeht." Dieses Auto werde den "Löwenanteil" des aktuellen Elektroauto-Marktes erobern. Denn mit der Dynamik eines Porsche 911 und dem Preis eines Mittelklasse-BMWs erhalte man als Kunde ein Top-Preisleistungsverhältnis. Das Kursziel sehe er bei 450 USD.Doch ob Tesla in dieser Woche mit den Auslieferungen positiv überrasche, sei noch nicht sicher. Zwar nehmeder Absatz in Europa Schwung auf, doch in den USA sei die Förderung deutlich reduziert worden. Die Deutsche Bank schätze etwa, dass im ersten Quartal 52.400 Model 3 ausgeliefert worden seien - zuvor seien dem kalifornischen Elektroautobauer noch 5.000 Autos mehr zugetraut worden. Grund seien "schwächer als erwartete US-Verkaufszahlen und Logistik-Probleme in Europa."Die Tesla-Aktie erhole sich wieder spürbar. "Der Aktionär" rate aber, die Q1-Zahlen, Details zum Model Y und den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend abzuwarten, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:255,25 Euro +3,45% (01.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:256,42 Euro +2,86% (01.04.2019, 21:07)