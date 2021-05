NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

571,69 USD -3,09% (13.05.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe einen wahren Wirbel rund um die Tesla-Aktie ausgelöst. Am Wochenende habe der Tesla-Boss verkündet, künftig doch keine Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Noch brisanter seien die Neuigkeiten aus China. Laut "Reuters" habe Tesla seine Pläne zum Ausbau seines Werks in Shanghai zu einem Exportzentrum gestoppt. Charttechnisch sehe es nun dramatisch aus.Auch schon vor diesen Nachrichten sei das Chartbild der Tesla-Aktie angeschlagen gewesen. Der Wert habe infolge eines Verkaufssignals, welches durch die Auflösung einer Dreiecksformation ausgelöst worden sei, bis an die seit März anhaltende Aufwärtstrendlinie bei 660 Dollar zurückgesetzt.In der letzten Woche sei auch diese Marke unterschritten worden, wodurch die Erholungsbewegung nun beendet sei. Daraufhin habe sich der Kursverfall beschleunigt und der Titel sei in dieser Woche unter die Unterstützung am Zwischentief bei 591 Dollar sowie unter die 200-Tage-Linie bei 583 Dollar gerutscht. Sollte der Kurs diese Supports heute nicht zurückerobern können, seien weitere Rücksetzer bis an die Unterstützungszone zwischen 502,50 und 541 Dollar wahrscheinlich.Das Chartbild der Tesla-Aktie habe sich nach den schlechten Neuigkeiten weiter eingetrübt. Ein Neueinstieg drängt sich daher zurzeit nicht auf, so Timo Nützel. Wer dagegen der Trading-Chance gefolgt sei, konnte bisher seinen Einsatz verdoppeln. (Analyse vom 14.05.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:485,15 EUR +3,80% (14.05.2021, 14:02)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:484,55 EUR +1,37% (14.05.2021, 13:46)