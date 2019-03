Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

275,43 USD -5,01% (15.03.2019, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Reaktionen im Netz und der Reporter auf das Model Y seien positiv, aber nicht euphorisch. Ein "Bild"-Reporter (Tweet) habe das Model Y als das "bisher uncoolste" Auto von Tesla bezeichnet. Das Model Y werde ein Erfolg werden, doch Elon Musk brauche einen Mega-Erfolg, um die jüngste Absatzschwäche hinter sich zu lassen.Tesla habe einen Zeitvorsprung und eine große Chance. Entscheidend bleibe aber, dass die (laut Consumer Report trotz geringerer Qualität sehr hohe) Kundenzufriedenheit im Auge behalten werde. Nur wenn der Glauben an die Marke hoch bleibe, könne Tesla Premiumpreise erzielen und weitere Preissenkungen abwenden.Anleger sollten weiterhin abwarten, ob die Vorfreude auf den Verkauf des Model Y reiche, um endlich die Marke zwischen 320 und 330 USD zu knacken, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:245,00 EUR +0,69% (18.03.2019, 10:19)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:244,80 EUR -0,33% (18.03.2019, 09:54)