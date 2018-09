Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.09.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Bullen wieder im Vorteil? ChartanalyseFür die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ging es in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Notierungen hätten sich im April 2017 aus einer Handelsspanne unterhalb der 291,42 USD hinaus bewegt, was einen Anstieg zur 386,99 USD-Marke zur Folge gehabt habe. Nach mehrfachem Rücklauf auf die 291,42 USD-Marke sei diese im März 2018 zunächst unterschritten, jedoch schnell wieder zurückerobert worden. Ab Juni 2018 habe sich der Wert von diesem Niveau aus verstärkt nach oben lösen können, sei aber im Juni 2018 am gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend gescheitert. In der Folge habe die Schwankungsintensität zugenommen, sodass nach einem Test der 291,42 USD-Marke der Bereich des Rekordhochs bei 386,99 USD erreicht worden sei. Davon ausgehend sei Tesla in den vergangenen Wochen zurückgefallen und habe die 291,42 USD-Marke erreicht. Ende August hätten sich oberhalb dieser Unterstützung Käufer gefunden, es sei jedoch nicht über die alte Hürde bei 327,68 USD hinausgegangen.Ausblick: Tesla befinde sich weiterhin oberhalb der 291,42 USD-Marke sowie über dem inneren Aufwärtstrend der Vormonate, sodass davon ausgehend eine Wiederaufnahme der Rally jederzeit möglich wäre. Sollte diese Unterstützungszone unterschritten werden, würden mittelfristig größere Verkaufssignale drohen.Die Long-Szenarien: Oberhalb der 291,42 USD-Marke sei eine direkte Reaktion nach oben möglich. Oberhalb des bei 305,00 USD liegenden Abwärtstrends könnte eine schnelle Erholung bis zur 327,68 USD-Marke folgen. Erst darüber helle sich das Chartbild mittelfristig auf, sodass mit einem Zwischenziel an der 360,50 USD-Marke eine Aufwärtswelle bis zur 386,99 USD-Marke folgen könnte. Sollte Tesla der klare Ausbruch über 386,99 USD gelingen, könnte mittelfristig ein Anstieg zur 450,00 USD-Marke folgen.Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter die 291,42 USD-Marke würde Tesla aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend führen, sodass die 275,23 USD-Marke schnell erreichbar wäre. In diesem Fall gerate die Ausbuchsbewegung der Vorjahre nachhaltig unter Druck, was den Kursverlauf zur 242,00 USD-Marke führen könnte. Eine größere Abwärtswelle bis 177,22 USD könnte dann ebenfalls nicht mehr ausgeschlossen werden. (Analyse vom 03.09.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:262,25 Euro +0,92% (03.09.2018, 08:29)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:257,78 Euro (31.08.2018)