ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (20.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Anleger würden bei Tesla auf die größer werdende Konkurrenz achten. Immer mehr Anbieter würden mit guten Produkten in den Markt für Elektroautos vordringen. Nio habe zuletzt mit dem ET7 eine Elektro-Limousine vorgestellt. Xpeng drücke ebenfalls auf die Tube und habe mit dem P7 ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einstieg von Microsoft bei GM in dessen Robotaxi-Firma zeige, dass auch die Automobilhersteller der alten Schule in Bewegung seien.Die Tesla-Aktie habe nach einer kurzen Atempause bereits wieder den Weg nach oben angetreten. Die Bewertung sei mit einem Börsenwert von 801 Mrd. USD nach wie vor mehr als üppig. Nächstes Etappenziel sei das allzeithoch bei 884,49 USD. Nach unten liege eine Unterstützung bei 807 USD. Der Stoppkurs sollte bei 650 USD platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:697,90 EUR +0,22% (20.01.2021, 09:04)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:691,00 EUR +0,32% (19.01.2021, 17:36)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:844,55 USD +2,23% (19.01.2021, 22:00)