XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

289,60 EUR -3,00% (09.09.2020, 09:29)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

330,21 USD -21,06% (08.09.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bitterer Tag für Tesla-Aktionäre. Das Papier des Elektroauto-Pioniers sei am Dienstag erneut massiv unter Druck geraten. Mit 340 Dollar sei die Aktie auf den niedrigsten Stand seit Mitte August gefallen. Wo lägen die nächsten Unterstützungen?Ein Grund für die Talfahrt sei der Einstieg von General Motors bei Tesla-Konkurrent Nikola. Die Nikola-Papiere seien am Dienstag befeuert worden vom Einstieg des Autoherstellers General Motors (GM), der elf Prozent der Nikola-Aktien übernehme - und im Gegenzug von der Technologie des Herstellers batteriebetriebener Nutzfahrzeuge profitieren wolle.Börsianer hätten das Bündnis von GM und Nikola auch als möglichen Angriff auf Tesla gewertet, weil beide Seiten darauf schielen würden, das lukrative Pick-up-Segment mit einem ersten E-Modell umzukrempeln. Bisher kämen sich Nikola und Tesla eher wenig in die Quere, habe Nikola doch seine Stärken im Truck-Segment und Tesla im Auto-Sektor.Tesla hingegen habe sich einen großen Batzen frisches Geld bei Anlegern besorgt. Am Dienstag habe der Elektroautobauer Vollzug bei der geplanten Ausgabe neuer Aktien vermeldet.Als weitere Belastung hinzu sei bei Tesla am Dienstag auch die Nachricht gekommen, dass der Elektroautobauer die von Anlegern vermutete Aufnahme in den S&P 500 verpasst habe.Sehr mutige Investoren nutzen einen möglichen Abpraller von der Kreuzunterstützung, die sich aus der horizontalen Unterstützung bei 340 Dollar und der ansteigenden 50-Tage-Linie ergibt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,85 EUR +3,73% (09.09.2020, 09:44)