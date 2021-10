XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

744,50 EUR -0,36% (20.10.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

865,80 USD +0,18% (20.10.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der globalen Chipkrise sowie Lieferproblemen zum Trotz habe der US-Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende September sei der Gewinn im Jahresvergleich um 389% auf USD 1,6 Mrd. gestiegen. Der Umsatz sei um 57% auf den Rekordwert von USD 13,8 Mrd.gewachsen. Die Quartalszahlen des E-Auto-Pioniers hätten somit auch die Erwartungen der meisten Analysten deutlich übertroffen.Die Anleger hätten dennoch verhalten reagiert. Tesla-Aktien seien nachbörslich sogar leicht ins Minus geraten, nachdem sie im regulären Handel noch mit einem zarten Plus geschlossen hätten. Obwohl die Autobranche insgesamt seit Monaten schon unter dem Halbleiter-Mangel, Container-Knappheit sowie Staus an Häfen und anderen Engpässen in den Lieferketten ächze, habe Tesla die Belastungen bisher relativ gut weggesteckt. Im dritten Quartal habe das Unternehmen 241.391 Fahrzeuge an seine Kundschaft gebracht, rund 73% mehr als im Vergleichsquartal ein Jahr zuvor.Der Bau von Teslas europäischer Autofabrik in Grünheide bei Berlin gehe dem Unternehmen nach wie geplant voran. Die abschließenden Genehmigungen würden noch in diesem Jahr erwartet. Eigentlich habe Tesla schon im Juli mit der Produktion in Brandenburg beginnen wollen, doch bürokratische Unstimmigkeiten hätten den Zeitplan zunächst verzögert. Tesla gehe aber weiter davon aus, dass noch vor Jahresende die ersten Model Y-Fahrzeuge vom Band rollen würden. Auch im texanischen Austin, wo ein weiteres Tesla-Werk im Bau sei, nähere sich der Konzern dem Produktionsstart. Allerdings warne man seitens Tesla auch, dass noch große Herausforderungen bevorstünden und die Massenfertigung stark von der derzeit schwierigen Versorgung mit Bauteilen abhänge.Die letzte Empfehlung zu Tesla lautete - basierend auf Bewertungsargumenten - auf "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:734,90 EUR -1,05% (21.10.2021, 08:50)