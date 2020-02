Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

776,90 EUR +0,86% (25.02.2020, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

767,80 EUR (24.02.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

833,79 USD -7,98% (24.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Zuge der Korrektur an den Börsen infolge der Angst im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe am Montag auch die Aktie von Tesla korrigiert. Das Papier sei am Montagabend mit einem Minus von 7,5 Prozent auf 833,79 Dollar aus dem Handel in New York gegangen. Damit befinde sich das Papier aber immer noch auf Tuchfühlung zum Anfang Februar bei 968,99 Dollar markierten Allzeithoch.Nach der Kursrally habe das Analysehaus Jefferies die Aktie von Tesla erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei seien die Analysten zu dem Entschluss gekommen, das Papier von "buy" auf "hold" abzustufen. Das Kursziel habe Analyst Philippe Houchois aber von 600 auf 800 Dollar angehoben. Egal wie überzeugt er mit Blick auf die Chancen der Aktie sei, es brauche mit Blick auf deren Bewertung mehr Klarheit in puncto Marktgröße des Batteriegeschäfts und Profitabilität, habe der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben. Hier könnte die anstehende Investorenveranstaltung, der Batterietag, für mehr Klarheit sorgen.Der Batterietag sei für April geplant. Hier gebe es bereits einige Gerüchte, was Tesla hier möglicherweise vorstellen könnte. So heiße es, dass Tesla an einem 110-Kilowatt-Akku arbeite. Dieser solle Reichweiten von weit mehr als 400 Meilen oder umgerechnet 644 Kilometer ermöglichen. Bereits auf der Tesla-Aktionärsversammlung im vergangenen Monat habe der Tesla-CEO Elon Musk ein Elektroauto mit einer Reichweite von 400 Meilen angekündigt. Somit könnte das Unternehmen kurz vor dem Abschluss der Entwicklung des neuen Batterie-Packs stehen.Jason Hughes, ein bekannter Tesla-Hacker und Teilehändler, habe sich jetzt mit den neuesten Aktualisierungen des Batterie-Management-Systems von Tesla befasst und dabei auf der Grundlage der neuesten BMS-Firmware festgestellt, dass es eine "packID" gebe mit 109 Kilowattstunden nutzbarer Energiekapazität."Der Aktionär" habe zuletzt im Zuge der Rally auf fast 1.000 Dollar dazu geraten, für einen Teil der Position Gewinne mitzunehmen. Seit der Empfehlung habe sich das Papier immerhin zwischenzeitlich mehr als vervierfachen können. Den anderen Teil der Position sollte man in jedem Fall weiter laufen lassen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: