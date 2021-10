Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

858,80 EUR +9,92% (25.10.2021, 20:04)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

828,50 EUR +7,04% (25.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

994,7999 USD +0,81% (25.10.2021, 19:50)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Autovermieter Hertz stecke mit einem Großauftrag bei Tesla Milliarden in den Ausbau seiner Elektro-Autoflotte. Bis Ende 2022 seien 100.000 Tesla bestellt worden, habe der Rivale von SIXT am Montag in Estero im US-Bundesstaat Florida mitgeteilt. Die Aktie von Tesla reagiere mit einem kräftigen Kurssprung. Erstmals in der Geschichte habe das Papier dabei einen Börsenwert von einer Billion Dollar überschreiten können.Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider bereits zuvor berichtet habe, solle es sich um ein Kaufvolumen von rund 4,2 Milliarden US-Dollar (3,6 Milliarden Euro) handeln.Hertz habe erklärt, man wolle wegen des starken Interesses der Menschen an Elektroautos die größte E-Auto-Mietflotte in Nordamerika aufbauen. Ab November sollten Kunden in den USA, aber auch in einigen europäischen Städten, Teslas Model 3 buchen können. Neben der Bestellung habe Hertz angekündigt, mehrere Tausend Ladestationen zu installieren. "Elektroautos sind nun Mainstream", habe Hertz-Übergangschef, Mark Fields, in einer Pressemitteilung erklärt.Mit dem Auftrag bei Tesla solle der Anteil von E-Fahrzeugen an der weltweiten Flotte von Hertz nach Angaben des Autovermieters auf über 20 Prozent steigen. Der Kauf der Fahrzeuge sei die erste große Initiative des Unternehmens seit dem Abschluss eines Insolvenzverfahrens im Juni. Hertz habe in der Corona-Krise Gläubigerschutz beantragt, sich dann aber rasch wieder berappelt.Teslas Aktien hätten im US-Handel mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als neun Prozent auf die Großbestellung reagiert. Der Börsenwert von Tesla habe dadurch erstmals die Marke von einer Billion Dollar überschritten. Nur wenige Unternehmen wie Apple , Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Microsoft hätten das bisher geschafft.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 25.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: