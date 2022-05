Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zuletzt habe Teslas Full Self Driving System erneut die Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern auf sich gezogen - nicht zuletzt wegen diversen Äußerungen von Elon Musk. Musk habe angedeutet, dass der Us-Elektroautobauer mit seinem System in nicht allzu ferner Zukunft Geld verdienen könnte. Allen voran die Vision eines eigenen Robo-Taxi-Dienstes habe Analysten und Anleger neugierig gemacht.Der Fernsehsender CNBC habe jedoch im Februar berichtet, dass die aktuelle Betaversion von Teslas Full Self Driving System zwar vielversprechend, aber noch weit davon entfernt sei, ohne einen Menschen am Steuer einsatzbereit zu sein. Ganz abgesehen davon, in einem Robo-Taxi in einer sehr komplexen Umgebung (Stadt) fehlerfrei zu laufen. Darüber hinaus gebe es laut mehreren Analysten keine Anzeichen dafür, dass Tesla an einer Infrastruktur für den Betrieb einer eigenen Robo-Taxi-Flotte arbeiten würde.Viele Analysten würdeneinen baldigen Einsatz der FSD-Features in den Autos von Tesla erwarten. Dann werde sich zeigen, wie weit das System sei und ob ein baldiges Ausrollen eines eigenen Robo-Taxi-Dienstes im Bereich des möglichen sei. Durch zusätzliche FSD-Features jedenfalls könnten die Margen bei Tesla weiter steigen, die zuletzt in erster Linie Hardware getrieben gewesen seien. Die Konkurrenz schlafe aber nicht - GM oder XPeng seien ebenfalls gut im Rennen.Die Frage laute: Bekomme Tesla seine Vision vom selbst fahrenden Auto schnell auf die Straße und könne Musk seinen Robo-Taxi-Dienst ausrollen? Und sei Tesla nicht nur aufgrund dieser Visionon 770 Mrd. USD wert? Fakt sei: Die Stromer von Tesla würden nach wie vor auf eine sehr starke Nachfrage treffen. Am Montag habe Berenberg die Aktie mit einem Kursziel von 900 USD versehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: