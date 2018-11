XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

300,94 EUR +1,07% (13.11.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

298,82 EUR +1,29% (13.11.2018, 15:55)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

340,00 USD +2,63% (13.11.2018, 15:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (13.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.VW plane bis 2022 eine riesige E-Modelloffensive. Darunter solle sich ein Kleinwagen für unter 23.000 USD befinden. Auch die Google-Tochter Waymo mache mit selbstfahrenden Autos ordentlich Druck. Die Konkurrenz sollte Tesla in Bedrängnis bringen.Unterdessen streiche Tesla die Serviceleistungen für seine Kunden weiter zusammen: Für Neukunden gebe es jetzt keine Gratisnutzung der Supercharger-Ladesäulen. Bislang hätten Teslafahrer jährlich 400 kWh gratis am Schnelllader tanken können, um beispielsweise eine Urlaubsreise bequem absolvieren zu können. Bereits früher in diesem Jahr habe Elon Musk erklärt, dass diese Praktik nicht rentabel sei und deshalb eingestellt werde.Der Konkurrent Waymo habe indes bekannt gegeben, den ersten autonomen Fahrdienst im kommenden Monat starten zu wollen. Für einen ausgewählten Personenkreis von 400 Personen werde das Unternehmen in Phoenix Fahrten anbieten. Kunden könnten über eine App ein Fahrzeug anfordern und sich zu einem marktüblichen Preis chauffieren lassen. Sollte es gelingen, die teilweise noch benötigten Sicherheitsfahrer zu ersetzen und das Programm effizienter zu gestalten, würden die Preise jedoch fallen.Aus Insiderkreisen würden Gerüchte um eine mögliche Kooperation zwischen Volkswagen und Ford stammen. Unter anderem solle im VW-Werk in Chattanooga Tennessee als Teil der Abmachung mit Ford gemeinsam produziert werden. Dazu der VW-Vorstand Diess: "Wir haben das Werk in Chattanooga bereits mit dem Gedanken an eine Erweiterung gebaut. Das Werk ist zu klein und wir prüfen verschiedene Optionen - darunter die Umstellung auf Elektrofahrzeuge oder auf ein verbessertes Modell des Atlas. Alles ist offen." Der Vorteil der Kooperation liege für VW in deutlich niedrigeren Kosten für Entwicklungen im Bereich E-Mobilität und autonomes Fahren, als dies bei einem Alleingang der Fall wäre.Jan Heusinger von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie weiterhin an der Seitenlinie abzuwarten. (Analyse vom 13.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: