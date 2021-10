XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

766,00 EUR +0,34% (22.10.2021, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

894,00 USD +3,26% (21.10.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (22.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Tesla hätten am Mittwoch alles in allem im Rahmen der Erwartungen gelegen. Für Goldman Sachs Grund genug, die Aktie zum Kauf zu empfehlen.Tesla habe im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar erzielt. Analysten hätten im Schnitt mit 13,9 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie habe bei 1,86 Dollar gelegen. Hier habe Tesla deutlich über den Erwartungen gelegen (1,67 Dollar je Aktie).Reaktion: Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank habe das Kursziel für Tesla von 900 auf 1.000 Dollar erhöht. Und auch Goldman Sachs bleibe optimistisch.Die robusten Gewinnspannen hätten einmal mehr das starke Gewinnpotenzial des E-Autoherstellers unterstrichen, so Analyst Mark Delaney in einer am Studie. Der Experte habe Kursziel von 875 auf 905 Dollar nach oben geschraubt."Das 3. Quartal wird wegen der Chipkrise für viele ein Kanossa-Gang. VW-Konzern minus 25% bei den Verkäufen, Mercedes minus 28%... und Tesla? Strotz vor Kraft trotz allgemeiner Halbleiterkrise", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt. "Dabei gilt: CO2-Zertifikate und Gutschriften sind für Tesla Peanuts geworden und machen gerade noch 2% vom Umsatz aus und 14% vom Gewinn. Umgerechnet auf die verkauften Fahrzeuge macht Tesla im 3. Quartal 8.300 US-Dollar Gewinn pro Fahrzeug. Tesla strotzt vor Kraft und Grünheide ist noch nicht mal angelaufen", ergänze Dudenhöffer.Anleger sollten sich dabei von Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Halten, rät Jochen Kauper von "Der Aktionär" (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:765,40 EUR -0,46% (22.10.2021, 09:20)