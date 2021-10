Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

683,60 EUR -0,34% (12.10.2021, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

683,70 EUR -0,12% (12.10.2021, 09:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

791,94 USD +0,82% (11.10.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (12.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie bahne sich in einem eher unruhigen Marktumfeld ihren Weg weiter und weiter nach oben. Für Morgan Stanley sei der Titel einer der großen Profiteure der Energiewende. Needham dagegen sehe die Zukunftspläne von Tesla eher "ambitioniert".Gehe es nach den Experten von Morgan Stanley, werde sich die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen in den kommenden Jahrzehnten noch weiter verschärfen. Vor diesem Hintergrund seien die potenziellen Investitionsmöglichkeiten für Dekarbonisierungstechnologien erneut in den Fokus gerückt. Ergebnis der Studie: Die Aktie von Tesla sei und bleibe erste Wahl, da das Unternehmen eine führende Position im Ökosystem der Elektrofahrzeuge einnehme. Das Kursziel der Experten laute 900 Dollar.Nicht ganz so euphorisch bezüglich Tesla sei Needham-Analyst Rajvindra Gill. In seiner neuesten Studie habe Gill geschrieben, dass das Ziel des Unternehmens, bis 2030 20 Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen, "ambitioniert" erscheine."Obwohl wir glauben, dass Elektrofahrzeuge im Laufe der Zeit billiger werden, scheint das Ziel von 20 Millionen unwahrscheinlich, wenn man die Anforderungen an die Produktionsfläche bedenkt, die dies in den nächsten 8 bis 9 Jahren mit sich bringen würde", so der Analyst.Kurzum: Obwohl die jüngste Dynamik bei den Auslieferungen die Erwartungen übertroffen habe, sei der Analyst angesichts der Bewertung von Tesla-Aktien vorsichtig geblieben und habe das Papier auf "underperform" gesetzt.Jedoch: Tesla sei und bleibe der Trendsetter der E-Mobility-Branche. Der Aufwärtstrend der Aktie sei weiterhin intakt. Trotz der aktuellen unruhigen Marktphase.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: