XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

864,70 EUR -5,18% (21.01.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

943,90 USD -5,26% (21.01.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.01.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Aufwärtstrend der letzten Jahre in Gefahr - ChartanalyseNach dem fulminanten Anstieg an das bislang weiterhin gültige Allzeithoch bei USD 1.243,49 starteten die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) eine fast ebenso dynamische Korrekturbewegung, die den Kursverlauf von Anfang November bis Ende Dezember bestimmte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Sie habe direkt am früheren Rekordhoch bei USD 900 gestoppt und sei dort in die nächste Kaufwelle übergegangen. Doch statt den vorherigen Aufwärtstrend zu reaktivieren, habe der Anstieg nur bis an das Zwischenhoch von Mitte November bei USD 1.201 gereicht, ehe eine weitere, bislang dreiteilige Abwärtsbewegung wieder unter die Haltemarken bei USD 1.072 und USD 1.053 zurückgeführt habe. Am vergangenen Freitag sei auch der Support bei USD 978 unterschritten worden.Ausblick: Aktuell würden die Aktien damit nur knapp über der Unterstützung bei USD 900 notieren. Ein Unterschreiten dieser Zone könnte eine heftige Verkaufswelle auslösen.Die Short-Szenarien: Sollte die USD 900-Marke im zweiten Anlauf unterschritten werden, stünde der gesamte Aufwärtstrend der letzten Jahre auf dem Prüfstand. Im bullishsten Fall würden die Tesla-Aktien schon im Bereich von USD 850 wieder nach Norden drehen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Würden sich dagegen die Bären durchsetzen, könnte auch die langfristige Aufwärtstrendlinie bei USD 835 unterschritten und der Bereich um USD 780 angelaufen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:838,90 EUR +0,64% (24.01.2022, 08:34)