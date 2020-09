XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Antizykliker hätten zugeschlagen und den gefallenen Engel Tesla am Montag mit Schmackes über die Marke von 400 USD befördert. Der Grund für die Erholungsrally sei schon ein paar Tage alt: ein vielversprechender Tweet von CEO Elon Musk.Der exzentrische Musk habe am Freitag auf Twitter "viele aufregende Dinge" zum Thema Batterien angekündigt und damit kräftig die Werbetrommel für den "Battery Day" gerührt. Der Tweet sei bislang 164.800 geliked und 16.300 retweeted worden, was auch für Musk-Verhältnisse außergewöhnlich viel sei.Mehr als die paar Wörter habe Musk allerdings nicht preisgegeben, so bleibe dem Markt nur übrig, sich in Geduld zu üben - und zu spekulieren. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sage: "Ich kann mir gut vorstellen, dass Li-Eisensulfat als Kathodenmaterial genommen wird, mit neuen Packageing-Methoden á la BYD die Reichweite, Kosten und Lebensdauer damit simultan deutlich verbessert werden."Tesla sei zuletzt am Markt abverkauft worden, weil die Aktie nicht in den S&P 500 aufgestiegen sei. Der Titel sei daraufhin bis auf 330 USD abgesackt und habe damit innerhalb weniger Tage 35% verloren. Mittlerweile habe die Tesla-Aktie bereits wieder 24% zugelegt.Tesla si seit März laufende Empfehlung des "Aktionärs". Vor zwei Wochen sei der Titel ausgestoppt worden. Kursentwicklung: 560%. Aktuell sollte mit einem Einstieg jedoch lieber gewartet werden, bis die Tesla-Aktie wieder etwas zurückkomme, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:353,85 EUR +12,48% (14.09.2020, 22:26)