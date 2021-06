NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe noch nicht wieder in den Vorwärtsgang schalten können. Nach einem Minus von drei Prozent am Dienstag starte die Tesla-Aktie auch am Mittwoch schwach. Das Papier des E-Auto-Pioniers sei unter eine wichtige Unterstützung gefallen. Anleger sollten sich anschnallen, die nächsten Tage könnten ebenfalls ungemütlich werden.Für die Anleger von Tesla verlaufe das Jahr schlecht. Seit dem Allzeithoch im Januar bei 900 Dollar sei der Kurs kontinuierlich abgesackt. Im März habe die Talfahrt zwischenzeitlich bei einem Mehrmonatstief von 539,49 Dollar (minus 40 Prozent) gestoppt. Die anschließende Erholung habe es allerdings nicht über einen Kurswert von 780 Dollar hinausgeschafft. Seit April gehe es erneut gen Süden.Die Unterstützung durch den GD200 habe den Absturz Mitte Mai bei 546,98 Dollar vorerst aufhalten können. Der folgende Erholungsversuch sei allerdings verhalten ausgefallen und die beiden Widerstände bei 623 und 635 Dollar seien nicht überwunden worden. Am Dienstag habe auch der GD200 bei 611 Dollar den Abwärtstrend nicht erneut aufhalten können. Weitere Verkäufe seien kurzfristig möglich. Die nächsten Unterstützungen würden sich bei 571, 547 und 539 Dollar befinden. Hier sei der Kurs in der Vergangenheit mehrfach wieder nach Norden gedreht und die Chancen stünden gut, dass ein erneuter Rebound stattfinde.Die Tesla-Aktie befinde sich weiterhin in der Konsolidierungsphase. Mehrere Unterstützungen um die 550er-Dollar-Marke (475 Euro) hätten in der Vergangenheit Schlimmeres verhindert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link