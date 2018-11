NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Neues Update für Tesla-Autos. Lästiges Ein- und Ausparken laufe zukünftig automatisch - oder per Fernsteuerung. Zudem enthülle Elon Musk den neuen "Hundemodus." Die Aktie setze den Aufwärtstrend der letzten Tage fort - auf diese Marke komme es jetzt an.Sämtliche Tesla-Käufer, deren Modell innerhalb der letzten zwei Jahre gebaut worden sei, würden in den nächsten sechs Wochen ein Update erhalten. Die Autos könnten dann selbstständig zum Besitzer fahren und diesem sogar auf Knopfdruck folgen. Außerdem sei die Steuerung per Fernbedienung durch die Tesla-App möglich, solange sich das Auto in Sichtweite befinde.Bereits im August habe Musk einige neue Autopilot-Funktionen vorgestellt, wodurch die Fahrzeuge von selbst auf die Autobahn auf- und wieder abfahren könnten. Auch im nächsten Jahr gehe es immer weiter in Richtung autonomes Fahren. Tesla-Autos sollten ab 2019 selbstständig einen Parkplatz finden und dort einparken.Die Tesla-Aktie kenne seit den jüngsten Zahlen, die vergangene Woche veröffentlicht worden seien, nur noch eine Richtung: Aufwärts. Um knapp 20 Prozent klettere das Papier seit den Quartalszahlen nach oben. Aus charttechnischer Sicht gebe es trotz der Überwindung des kurzfristigen Abwärtstrends noch keine Entwarnung. Denn es fehle der finale Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Den wichtigen Widerstand im Bereich 350 Dollar habe der Titel in diesem Jahr noch nicht nachhaltig überwinden können. Aktuell nimmt die Tesla-Aktie erneut diese Hürde ins Visier, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)