XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

823,30 EUR +8,44% (31.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

936,72 USD +10,68% (31.01.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Harte Zeiten für die Aktionäre von Tesla: Das Papier habe seit dem Top Anfang November knapp 30 Prozent an Wert verloren. Doch heute sende die Aktie ein deutliches Lebenszeichen. Es gehe um über zehn Prozent nach oben. Aktuell notiere die Aktie bei 933 Dollar. Unterstützung komme dabei von der Schweizer Großbank Credit Suisse.Die Credit Suisse habe Tesla von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 1.025 US-Dollar belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, habe Analyst Dan Levy in einer Studie geschrieben. Der Experte habe auf die sehr günstigen Fundamentaldaten der Aktien des Elektroautobauers verwiesen. So erwarte der Fachmann sowohl weiteres Volumenwachstum als auch eine anhaltende Margenstärke. Die Markterwartungen könnten steigen.Tesla habe 2021 trotz Chipkrise und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie noch nie in einem Geschäftsjahr. Gut 936.000 ausgelieferte Fahrzeuge hätten ein Plus von 87 Prozent bedeutet. Langfristig peile das Unternehmen jährliche Wachstumsraten von rund 50 Prozent an. Und dennoch habe Elon Musk Anleger und Analysten ausnahmsweise nicht überzeugen können. Da es weiter in den Lieferketten hake, habe Tesla-Chef Musk etwas auf die Bremse getreten. "Wir werden keine neuen Fahrzeugmodelle vorstellen in diesem Jahr", habe er während einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt.Solle heißen: Der Cybertruck werde nicht vor 2023 kommen, was dazu führe, dass sich die Konkurrenten die Hände reiben würden. Ford werde seinen F150 Lightning Pickup 2022 ausrollen. GM habe erste Exemplare seines Hummer EV im Dezember an die Kunden ausgeliefert. Darüber hinaus werde vorerst die Entwicklung eines "Billig-Tesla" für rund 25.000 Dollar auf Eis gelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:833,40 EUR +9,67% (31.01.2022, 22:26)