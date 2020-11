Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Joe Biden sei laut der Analyse des Dienstes MarketWatch im Gegensatz zu Donald Trump derjenige, der die Bedingungen für Tesla und andere Elektroautos in den USA verbessern würde. Er plane den Bau von einer halben Million Ladestationen bis 2030, wolle die Steuergutschrift zurückbringen und strengere Emissionsvorschriften für Verbrenner-Fahrzeuge erlassen. Trump hingegen habe höhere Emissionen zugelassen und wolle ebenfalls mehr Lade-Infrastruktur, aber nicht so viel wie Biden.Joe Biden stehe für mehr "grüne Politik". Die USA sollten bis 2050 klimaneutral werden. Dazu wolle Biden in den nächsten vier Jahren zwei Billionen US-Dollar investieren.Das Geld solle u.a. in neue Grünflächen, Strom-, Wasserversorgungs- und Breitbandnetze (5G) sowie Schulen fließen. Auch in den Gebäude- und Verkehrssektor wolle Biden Geld stecken, um CO2-Emissionen zu reduzieren.Kurzum: Biden würde u.a. das Thema "erneuerbare Energien" stark forcieren. Als Hersteller von Elektroautos, Sonnenkollektoren und Energiespeichern wäre Tesla einer der Gewinner.