Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pionieres Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gestern noch tief im Minus, heute wieder im Aufwind: Der von der Branchenrotation gebeutelte Tech-Sektor starte am Dienstag einen Rebound-Versuch. Mit einem Plus von 3,5 Prozent könne der technologielastige NASDAQ die Verluste vom Vortag mehr als ausgleichen und zur positiven Stimmung am US-Gesamtmarkt beitragen.Als einer der größten Gewinner lege die Tesla-Aktie dabei wieder mehr als zehn Prozent zu. Zuvor habe der US-Titel an fünf Verlusttagen in Folge mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung sei nach Berechnungen von Bloomberg dadurch um bis zu 149 Milliarden Dollar gesunken.Solche Rückschläge seien zwar schmerzhaft, bei Tesla aber keine Seltenheit: Alleine seit Anfang 2020 sei der Aktienkurs dreimal um mehr als 30 Prozent eingeknickt, ehe die Rekordfahrt weitergegangen sei. Ende Januar habe die Tesla-Aktie schließlich bei rund 900 Dollar ihren bisherigen Höchststand markiert. Doch auch dort müsse die Rally der letzten Monate nicht zwangsläufig beendet sein.Die Aktien von Apple, Paypal und Tesla stünden auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Bereits investierte Anleger sollten auch weiterhin dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger können auf dem gegenwärtigen Niveau nun mit einer Trading-Position auf die Fortsetzung des Rebounds setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:549,20 EUR +15,67% (09.03.2021, 18:54)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:542,40 EUR +9,70% (09.03.2021, 17:35)