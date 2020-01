Wien (www.aktiencheck.de) - Die Papiere von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) konnten gestern um 3,0% zulegen, nachdem der Streamingdienst mit 24 heuer die meisten Oscar-Nominierungen aller Filmstudios erhielt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien des Elektroautobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) seien gestern erstmals auf über USD 500 gestiegen und erreichten mit rund USD 525 je Anteilschein ein neues Allzeithoch. Mit einer Marktkapitalisierung von nunmehr USD 94,6 Mrd. sei Tesla damit die wertvollste Firma in der Geschichte der Autoindustrie und habe Ford abgelöst. Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) habe den ersten Rang mit USD 81 Mrd. seit 21 Jahren inne gehalten. Für den gestrigen Tesla-Kursanstieg sei die Kurszielerhöhung eines Analysten maßgeblich gewesen. Seit Oktober 2019 hätten sich die Tesla-Papiere nach mehreren Analystenhochstufungen infolge positiver Quartals- und Produktionszahlen sowie der Ankündigung Chinas, die Subvention für Elektrofahrzeuge nicht wesentlich zu kürzen, mehr als verdoppelt.In den USA würden heute JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) vorbörslich Quartalszahlen vorlegen und damit die Berichtssaison der US-Banken eröffnen. (14.01.2020/ac/a/m)