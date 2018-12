Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

366,76 USD +0,44% (11.12.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, Leitender Redakteur Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Darauf hätten die Fans des Elektroautobauers lange warten müssen: Das Model 3 komme ab Februar endlich auch in großem Maßstab in Europa an - und zwar im belgischen Hafen Seebrücke.Die Vorfreude auf den Marktstart in Europa dürfte den Autotitel stützen. Nach den USA habe hier die meisten Reservierungen weltweit gegeben. Zumindest kurzfristig genieße der Aktie damit Rückenwind - auch weil die deutschen Hersteller der Elektroauto-Invasion zunächst wenig entgegensetzen könnten. Bereits erhältliche Rivalen der Premium-Marken wie der Jaguar i-Pace seien noch die Ausnahme. Immerhin: Ende 2019 hole Porsche zum ersten großen Gegenangriff aus. Nordamerika-Chef Klaus Zellmer habe nun gesagt, dass die Kunden-Reaktionen auf den neuen Taycan "ziemlich großartig" seien.Die Tesla-Aktie beweise kurzfristig relative Stärke. Da das Zeitfenster geringer Konkurrenz und (noch) bestehender, hoher US-Förderung für Tesla zunächst offen sei, bestehe sogar die Chance auf neue Höchststände. Aufgrund der hohen Vorschusslorbeeren - Tesla ist mehr wert als BMW, die sechsmal so viele Fahrzeuge baut - besteht auf lange Sicht jedoch immer noch ein hohes Risiko, sobald der lukrative Pionier-Elektroautomarkt in einen hart umkämpften Verdrängungswettbewerb mündet, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:325,62 EUR +1,00% (12.12.2018, 14:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:326,58 EUR +0,91% (12.12.2018, 14:58)