ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Philippe Houchois von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies & Co in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach wie vor die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Tesla Inc. habe einen Elektro-Sattelschlepper mit einer Reichweite von rund 500 Meilen vorgestellt. Gleichzeitig habe CEO Musk überraschend auch einen neuen Roadster angekündigt, der in 2020 auf den Markt kommen solle. Der Einstiegspreis werde sich auf rund 200.000 USD belaufen. Der Sprint von Null auf Hundert solle der Roadster in 1,9 Sekunden absolvieren.Die Angaben zum elektrisch angetriebenen LKW seien etwas detaillierter gewesen als angenommen. Nichtsdestotrotz hätten Kernparameter besonders zur Lebensdauer der Batterie gefehlt.Durch Anzahlung auf den Roadster könnte Tesla 250 Mio. USD einnehmen, so die Schätzung des Analysten Philippe Houchois. Dies sei ein cleverer Weg um zusätzliches Kapital zu bekommen.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "underperform" ein und halten am Kursziel von 240,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:277,20 Euro +3,61% (17.11.2017, 14:48)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:276,23 Euro +4,06% (17.11.2017, 15:02)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 326,45 +4,46% (17.11.2017, 15:02, vorbörslich)