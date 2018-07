Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra Gill von Needham & Co:Analyst Rajvindra Gill äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nur noch die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Trotz der Kursrückgänge seit dem Hoch im Juni des vergangenen Jahres würden die Aktien von Tesla Inc. überbewertet erscheinen, so die Analysten von Needham & Co.Angesichts eines sich verschärfenden Wettbewerbs könnte es bei den Verkäufen von Model S und X zu einer Abschwächung kommen. Zudem sollten Investoren eine mögliche Kannibalisierung durch das Model 3, den Wegfall von steuerlichen Effekten und nur langsame Fortschritte bei der Verbesserung der Bruttomarge beachten. Die Produktionskosten seien noch immer hoch.Analyst Rajvindra Gill hält die Kapitalstruktur von Tesla angesichts eines Free Cash flow-Verzehrs von 6 Mrd. USD bis 2020 und der Fälligkeit eines Schuldtitels in 2019 für nicht haltbar.Längere Lieferzeiten und das Auslaufen von steuerlichen Vergünstigungen könnten immer mehr Kunden zu einer Stornierung ihrer Model 3-Bestellungen veranlassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:273,50 Euro -0,67% (19.07.2018, 16:36)