XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

367,55 EUR -1,17% (21.09.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

449,39 USD +1,64% (21.09.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk könne es nicht lassen. Rund eine Stunde nach Handelsschluss gebe er über Twitter einen Hinweis auf die Nachrichtenlage zum "Battery Day", der am Dienstag um 22:30 Uhr stattfinde. Die Anleger würden das offensichtlich nicht so spaßig sehen und den Kurs nachbörslich um mehr als fünf Prozent nach unten schicken. Dabei habe sich Tesla schon während des offiziellen Handels auf Achterbahnfahrt befunden.Musk, der in der Vergangenheit schon des Öfteren mit fragwürdigen Tweets den Tesla-Kurs beeinflusst habe, habe verlautbaren lassen, dass die News zum Tesla Battery Day morgen die langfristige Produktion, insbesondere bei Semi, Cybertruck & Roadster, betreffen würden. "Was wir ankündigen, wird aber erst 2022 eine ernsthafte Massenproduktion erreichen", so der Tesla-Chef.Musk habe nachgelegt: "Wir beabsichtigen nicht, den Kauf von Batteriezellen bei unseren Partnern (Panasonic, LG und CATL, Anm. d. Red.) zu reduzieren." Selbst wenn die Zulieferer auf Vollauslastung gehen würden, sehe Musk einen signifikanten Lieferengpass im Jahr 2022 und darüber hinaus, bis man selbst aktiv werde.Die Tesla-Aktie sei nichts für schwache Nerven. Vor dem "Battery Day" heißt es abwarten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:364,85 EUR -4,33% (22.09.2020, 08:49)