ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.01.2018/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das Q4 2017 stelle im Hinblick auf den Absatz das beste Jahresviertel der Unternehmensgeschichte dar, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit habe Tesla für die Modelle S und X das Absatzziel für das Gesamtjahr erreicht. Beim Model 3 sei die Q4-Produktion hinter der Absatzentwicklung zurückgeblieben. Das Produktionsziel für das Model 3 von ca. 5.000 Stück pro Woche sei erneut verschoben worden. Diermeier sehe sich von den jüngsten Unternehmensdaten und -aussagen in seiner Einschätzung bestätigt, dass das Hauptproblem von Tesla nicht der Absatz, sondern die Produktion sei. Er habe weiterhin große Zweifel, dass dem US-Konzern eine nachhaltige Etablierung im Leitmarkt der E-Mobilität - China - gelinge. Angesichts des aktuellen Chance/Risiko-Profils rate Diermeier zum Verkauf der Tesla-Aktie.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 300 USD bekräftigt. (Analyse vom 04.01.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:255,50 Euro -3,95% (04.01.2018, 12:11)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:256,00 Euro -2,94% (04.01.2018, 12:23)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 317,25 -1,02% (03.01.2018, 22:00)