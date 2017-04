ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Starke Rückschläge wenig wahrscheinlich - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist für die Aktie des US-Elektrofahrzeugbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin positiv gestimmt.Tesla habe jetzt eine Lieferung von KUKA bekommen. Knapp 500 Roboter stünden zur Produktion für das Model 3 bereit, das ab Juli produziert werden solle. Da laufe alles planmäßig. Deswegen bestehe bei der Tesla-Aktie laut dem Börsenexperten wohl keine große Gefahr eines starken Rückschlags. Die Tesla-Aktie könne natürlich korrigieren, aber die langfristigen Perspektiven seien weiterhin gut.Wer an Tesla glaubt, sollte die Tesla-Aktie weiter halten, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:283,35 Euro -1,10% (28.04.2017, 13:02)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,40 Euro -0,12% (28.04.2017, 13:13)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 308,63 -0,50% (27.04.2017, 22:14)