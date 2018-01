ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vorerst an der Seitenlinie zu bleiben.CEO Elon Musk werde bald die Verkaufszahlen zum 4. Quartal 2017 veröffentlichen. Tesla scheine zwar die Produktionsprobleme sukzessive in den Griff zu bekommen. Doch die Skepsis unter den Analysten nehme zu. So hätten u. a. die Experten von Cowen und der Analyst Gene Munster Bedenken im Hinblick auf die kurzfristigen Produktionsziele von Tesla geäußerst.Zuletzt sei die Tesla-Aktie deutlich unter Druck gekommen. Verfehle Elon Musk wieder seine ambitionierten Ziele, dürften die Sorgenfalten der Anleger größer werden. Das Chartbild der Tesla-Aktie bleibe angeschlagen."Der Aktionär" rät bei der spekulativen Tesla-Aktie vorerst an der Seitenlinie zu bleiben und klare positive charttechnische Impulse abzuwarten, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2018)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:267,00 Euro +0,19% (03.01.2018, 10:45)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:268,15 Euro +0,90% (03.01.2018, 11:02)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:320,53 USD +2,95% (02.01.2018, 22:00)