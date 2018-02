Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.02.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das Q4-Zahlenwerk habe umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen, sei aber ergebnisseitig hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben, habe jedoch den Marktkonsens übertroffen. Infolge einer deutlichen Reduzierung des Working Capitals sei der operative Cashflow im Schlussquartal unerwartet positiv gewesen. Für 2018 stelle das Unternehmen eine Absatzstagnation (ca. 100.000 Stück) für die Modelle X und S in Aussicht. Die Produktionsziele für das Model 3, die im Januar erneut gesenkt worden seien, seien nun bestätigt worden (Ende Q1/2018: 2.500 Stück pro Woche; Ende Q2/2018: 5.000 Stück pro Woche).Diermeier meine, dass der E-Autobauer nach wie vor zu optimistisch sei. Aufgrund der geringen Ausgangsbasis (Absatz Model 3 im Gesamtjahr 2017: <2.000 Stück) prognostiziere der Analyst aber dennoch für 2018 ein deutliches Umsatzwachstum (+65% y/y) sowie eine Ergebnisverbesserung (EPS 2018e: -7,12 (alt: -5,39; 2017: -11,83) USD). 2019 sollte dann seiner Meinung nach die Gewinnzone (EPS: +0,87 (alt: +1,26) USD) erreicht werden. Danach würden aber nach Erachten des Analysten die "klassischen" Autobauer mit ihren E-Auto-Angeboten zunehmend auf den Markt drängen und damit die Wettbewerbsintensität erhöhen. Tesla habe in 2017 sehr viel Zeit verloren.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 300 USD belassen. (Analyse vom 12.02.2018)