Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.08.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das Q2-Zahlenwerk habe die Erwartungen übertroffen. Der freie Cashflow sei wie erwartet infolge des Produktionsstarts des "Modell 3" stark negativ gewesen. Ende Juli seien pünktlich die ersten Fahrzeuge des "Modell 3" ausgeliefert worden. Der Elektroautobauer habe offenbar aus den Problemen bei den Modellen X und S gelernt. Die Produktionsziele für das Massenmarkt-E-Fahrzeug seien bestätigt worden. Der Netto-Auftragsbestand belaufe sich auf 455 Tsd. Stück. Auch die Absatzziele für die Modelle X und S hätten eine Bestätigung erfahren. Der Barmittel-Bestand per Ende Juni 2017 (rund 3 Mrd. USD) decke die geplanten Investitionen für Q3-Q4 2017 (rund 2 Mrd. USD).Der Entwicklungspfad der Elektromobilität sei, wie üblich bei neuen Märkten, mit hohen Unsicherheiten behaftet. Jedoch zeige der Trend nach Ansicht des Analysten stark nach oben. Kritisch bleibe, ob sich das Unternehmen auf dem chinesischen Markt nachhaltig etablieren könne. Den integrierten Wertschöpfungsansatz halte der Analyst in der aktuellen Markt- und Unternehmensphase für vorteilhaft.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Tesla-Aktie und das Kursziel von 350 USD. (Analyse vom 04.08.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,75 EUR -0,48% (04.08.2017, 14:14)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:292,95 EUR +0,23% (04.08.2017, 14:31)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:347,09 USD +6,51% (03.08.2017, 22:00)