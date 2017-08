WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(04.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Rod Lache von der Deutschen Bank:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Rod Lache, Analyst von der Deutschen Bank, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu halten.Der Ausblick von Tesla Inc. falle im Vergleich zu den Erwartungen optimistisch aus. Die Quartalszahlen hätten sich ganz allgemein im Rahmen der Annahmen bewegt. Die Telefonkonferenz habe einige positive Aspekte produziert. Das Management habe im Hinblick auf das Erreichen von Produktionszielen sehr zuversichtlich geklungen.Die Kombination aus höheren Margen und einem schnelleren Produktionshochlauf sollten auf die Gewinn- und Cash flow-Entwicklung einen signifikant positiven Einfluss haben, so die Analysten der Deutschen Bank. Analyst Rod Lache sorgt sich nicht um die Nachfrage nach dem Model 3.Die Analysten der Deutschen Bank bekräftigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "hold" sowie das Kursziel von 240,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:292,00 Euro -0,39% (04.08.2017, 13:55)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,34 Euro -0,33% (04.08.2017, 14:05)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 346,65 -0,13% (04.08.2017, 14:12, vorbörslich)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014