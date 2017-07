ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von Goldman Sachs sind der Auffassung, dass die Nachfrage nach dem Model S und Model X mit 24.000 Einheiten pro Quartal ein Plateau erreicht habe.Auf Grund des Umstands, dass die Model 3-Markteinführung die Produktionsziele unterschreiten werde, verschlechtere sich das Mixprofil mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die EBITDA-Margen. Analyst David Tamberrino reduziert die EBITDA-Projektionen für den Zeitraum 2017 bis 2020 um durchschnittlich 7%.Abgesehen davon dürfte sich der Kapitalverzehr im Verlauf des Jahres weiter intensivieren. Die nächste Kapitalerhöhung stehe aber wohl erst in der ersten Jahreshälfte 2018 an.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell" und kürzen das Kursziel von 190,00 auf 180,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:274,00 Euro -6,85% (06.07.2017, 16:23)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:272,40 Euro -5,58% (06.07.2017, 16:38)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 310,81 -4,98% (06.07.2017, 16:38)