ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ist der große Hype um die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nun endgültig vorbei? Fakt ist: In den vergangenen Monaten stagnierte der US-Titel und bewegte sich nur seitwärts, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Diese Nachricht habe in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt: Der chinesische Autobauer Geely sei laut Medienberichten im großen Stil bei Daimler eingestiegen. So habe der Hauptanteilseigner von Geely, der Milliardär Li Shufu, nicht weniger als 9,7 Prozent an Daimler erworben. Was dies mit Tesla zu tun habe? Einiges. Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters habe berichtet, strebe der chinesische Autobauer eine Allianz mit Daimler an, um sich bei selbstfahrenden und elektrischen Autos gegen Konkurrenten aus den USA wie eben den Elektroautobauer Tesla zu wappnen. Keine Frage: Die Konkurrenz rücke Tesla auf die Pelle. Dies könnte vor allem für BMW gelten. Denn wie "Handelsblatt Online" heute Morgen berichtet habe, wolle BMW Anfang des kommenden Jahrzehnts den "i4" in Serie bringen. Die Limousine mit vollelektrischem Antrieb solle mehr als 500 Kilometer Reichweite haben und im Format der 3er-Reihe auf den Markt kommen.Die jüngsten Quartalszahlen von Tesla seien tiefrot gewesen. Alleine in den letzten drei Monaten des vergangenen Geschäftsjahres habe der Elektroautobauer aus den Staaten einen Verlust von 675 Mio. US-Dollar angehäuft. Der Erfolg von Tesla scheine in sehr hohem Maße vom "Model 3" abhängig, mit dem der Sprung von der Luxus-Nische in den Massenmarkt gelingen solle. Allerdings habe man in den vergangenen Monaten immer wieder von Produktionsproblemen rund um das "Model 3" gehört.Nach oben hin dürften das aktuelle Jahreshoch bei 360,50 US-Dollar sowie das Allzeithoch bei 389,61 Dollar hartnäckige Widerstände für die Tesla-Aktie darstellen. Aktuell kämpfe der Kurs mit der 200-Tage-Linie, welche bei 338,80 Dollar verlaufe. Nach unten hin bieten unter anderem das aktuelle Jahrestief bei 294,76 Dollar sowie das Kurstief des vergangenen Jahres bei 210,96 Dollar signifikante Unterstützungsmarken, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:270,51 EUR -0,82% (06.03.2018, 11:02)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:271,80 EUR +0,61% (06.03.2018, 11:49)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:333,35 USD -0,53% (05.03.2018, 22:00)