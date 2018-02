Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 340,02 -1,44% (08.02.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.02.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Frische Jahreshochs bald wieder möglich! AktienanalyseTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) verbrennt weiter Geld in Unsummen und glänzt lediglich mit Inszenierungen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hohe Kosten für das Massenmodel Tesla Model 3 hätten dem Elektroautobauer bislang den höchsten Quartalsverlust eingebrockt. Die Tesla-Aktie sei nachbörslich dennoch gefragt gewesen!Verglichen mit dem Vorjahreswert habe Tesla den Verlust im letzten Quartal per Ende Dezember von 121 Millionen auf 675 Millionen US-Dollar ausgeweitet. Marktbeobachter hätten jedoch ein noch schlechteres Ergebnis erwartet - am Markt seien die Zahlen relativ gut angekommen. Teslas Umsatz habe um 44 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar zugelegt - das sei ebenfalls mehr gewesen, als an der Wall Street erwartet worden sei. 2018 dürften die Ausgaben noch einmal steigen, habe Musk Investoren in einem Brief an die Aktionäre gewarnt. Der Großteil der Investitionen werde neben der Autoproduktion für die Herstellung von Batterien sowie für neue Tesla-Läden, Service-Center und Ladestationen benötigt.Technisch präsentiere sich die Tesla-Aktie seit dem Kursanstieg über die zentrale Hürde von rund 300,00 US-Dollar im April 2017 in einer neutralen Seitwärtsspanne zwischen 291,42 und 389,61 US-Dollar. Auf- und Abwärtsbewegungen würden sich praktisch jedes Quartal abwechseln, zu Jahresbeginn sei es der Tesla-Aktie gelungen, über einen kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen und bis in den Bereich von 360,00 US-Dollar vorzudringen. Der kürzlich eingeleitete Sell-Off an den Märkten habe dem Wertpapier aber nicht weiter geschadet, der Ausbruch sei weiter mustergültig und könnte bald wieder frische Jahreshochs hervorbringen.Trotz eines kurzfristigen Rückschlags für die Käufer kann spekulativ ein Long-Investment bis in den Bereich der Jahreshochs aus 2017 ganz lohnenswert sein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.02.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,97 Euro -0,35% (08.02.2018, 14:09)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:277,36 Euro -1,40% (08.02.2018, 14:21)